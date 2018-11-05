Князев заверил, что нападавшим на Гандзюк грозит до 15 лет или пожизненное

Всю доказательную базу по делу в ближайшее время направят в суд. Об этом в воскресенье, 4 ноября, на своей страничке в Facebook заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, следствие почти завершено, вся доказательная база уже собрана. Если вина задержанных будет доказана, им грозит пожизненное заключение, - пояснил глава Нацполиции, добавив, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.

Напомним, полиция переквалифицировала нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк на статью "Закончено убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве под стенами Министерства внутренних дел Украины проходит акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.