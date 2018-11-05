04:00 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Князев заверил, что нападавшим на Гандзюк грозит до 15 лет или пожизненное

Нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Князев заверил, что нападавшим на Гандзюк грозит до 15 лет или пожизненное

Всю доказательную базу по делу в ближайшее время направят в суд. Об этом в воскресенье, 4 ноября, на своей страничке в Facebook заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, следствие почти завершено, вся доказательная база уже собрана. Если вина задержанных будет доказана, им грозит пожизненное заключение, - пояснил глава Нацполиции, добавив, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.

Напомним, полиция переквалифицировала нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк на статью "Закончено убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве под стенами Министерства внутренних дел Украины проходит акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.


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