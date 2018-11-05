Как выбрать наушники

Современная игровая индустрия превратилась в отдельный мир. Для качественного погружения в видеоигру уже недостаточно просто компьютера и доступа к Интернету, а на рынке ежедневно появляются новые девайсы и гаджеты для полного погружения в виртуальную реальность.
Одним из самых необходимых аксессуаров для эмоциональной игры и полноценного ощущения игрового мира являются наушники.
Наушники для геймеров бывают разных видов:
- с микрофоном и без него;
- проводные и беспроводные;
- наушники-вкладыши и наушники-затычки;
- накладные и мониторные наушники.
Начинающим игрокам легко потеряться в столь обширном ассортименте конструкций, форм, брендов и цен на наушники, однако, зная некоторые секреты, выбрать качественный девайс станет значительно легче.
9 секретов выбора лучших наушников
Клевые наушники должны обладать следующими характеристиками:
1. Эргономика. Выбранная модель должна удобно сидеть на ушах и не создавать дискомфорта, так как проводить в них придется довольно много времени.
2. Масса. Если при примерке вес наушников не кажется слишком большим, то после длительного использования можно будет почувствовать тяжесть и давление. В характеристиках гаджета всегда указывается его масса, и чем она будет меньшей, тем лучше для игрока.
3. Вид. В зависимости от конструкции наушники либо будут отлично и объемно звучать (открытые модели – вкладыши и затычки), либо обеспечат шумоизоляцию, однако снизится качество звука (закрытые накладные и мониторные модели). Наушники закрытого типа стоит выбрать тем, у кого нет возможности играть в тишине, а вот открытые варианты наверняка придутся по вкусу геймерам, которые по время игры находятся в одиночестве.
4. Подключение. Учитывая, что игра в основном происходит перед монитором компьютера или ноутбука, проблемы с подключением проводных игровых наушников возникнуть не должно. Однако, если провода раздражают, или играете вы, в основном на приставке, то лучше остановиться на беспроводной модели.
5. Длина кабеля. Чем длиннее провод подключения наушников, тем меньше шансов в самый ответственный момент случайно выдернуть их из гнезда.
6. Микрофон. Для любителей сетевых игр, типа «Танков» микрофон на наушниках обязателен, иначе не удастся общаться с коллегами по команде. В микрофоне помимо передачи звука важной функцией является шумоподавление. Одиночным игрокам микрофон ни к чему, для них в приоритете качественный звук.
7. Регулятор громкости. Мало кому захочется прерывать игру и сворачивать окно, если звук в наушниках оказался слишком громким, или наоборот тихим, поэтому наличие внешнего регулятора непосредственно на гаджете просто необходимо.
8. Качество сборки. У хороших наушников не бывает люфтов, крепления должны хорошо регулироваться и не заедать, а сами накладки плотно прилегать к ушам/держаться внутри.
9. Совместимость. Прежде чем купить наушники, стоит поинтересоваться, совместимы ли они с гаджетом, на котором должны использоваться, иначе разочарования не избежать.
При учете всех описанных факторов во время выбора, наверняка удастся подобрать подходящую по характеристикам и цене модель, и насладиться игрой с качественным звуком в полной мере.