10:32 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГосЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности и тумане на дорогах

В Украине в понедельник, 5 ноября, в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

ГосЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности и тумане на дорогах

Такая ситуация сложилась в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Сумской и Хмельницкой областях. При этом в Ивано-Франковской области удержится высокий, четвертого класса уровень пожарной опасности. Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства сегодня, в частности, в Киевской области в южных, восточных районах области и в районе Фастова сохранится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

Вместе с тем синоптики также предупреждают водителей, что видимость на дорогах будет не больше 200-300 метров.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких правил:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон. Синоптики существенных осадков не ожидают. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 метров на секунду, в Карпатском регионе днем порывы могут достигать 15-18 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 8-13 градусов тепла.


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