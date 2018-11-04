19:32 04.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Заказчик убийства Гандзюк будет установлен и задержан, - Аброськин

Следователи изменили квалификацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября.

Заказчик убийства Гандзюк будет установлен и задержан, - Аброськин

Теперь дело открыто по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ. Об этом сказано в обнародованном Департаментом коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье днем сообщении.

В свою очередь первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что организатор и исполнители нападения, приведшее к смерти Гандзюк, уже задержаны, а заказчик этого преступления обязательно будет установлен.

При этом, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган напомнила, что полиция уже установила пять человек, которые подозреваются в организации и совершении преступления и всем им судом была избраны меры пресечения.

Арестованы Торбин и Грабчук, другим, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас в этом деле продолжается досудебное расследование, - отметила она

Напомним, информация о смерти активистки появилась в воскресенье. Позже эту информацию подтвердили в столичном главке полиции и президент Украины Петр Порошенко, который потребовал от правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в преступлении.

Как сообщал УРА-Информ, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.


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