В Украине поминали Гандзюк - ФОТО, ВИДЕО

В городах Украины в воскресенье, 4 ноября, прошли митинги-реквиемы, посвященные активистке Екатерине Гандзюк, которая умерла сегодня.
Подобные мероприятия прошли возле управлений полиции в областях в Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе, Житомире, Тернополе, Ровно, Сумах, Полтавы, Луцка, Ужгорода, Славянска и Черномороска.
В частности, в Киеве акцию провели активисты и журналисты и на ней присутствовали 200-400 человек.
Как сказано в описании мероприятия на странице в Facebook в Киеве, Гандзюк была убита. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, следователи изменили квалификацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября. Теперь дело открыто по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ.