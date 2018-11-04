22:27 04.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине поминали Гандзюк - ФОТО, ВИДЕО

В городах Украины в воскресенье, 4 ноября, прошли митинги-реквиемы, посвященные активистке Екатерине Гандзюк, которая умерла сегодня.

В Украине поминали Гандзюк - ФОТО, ВИДЕО

Подобные мероприятия прошли возле управлений полиции в областях в Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе, Житомире, Тернополе, Ровно, Сумах, Полтавы, Луцка, Ужгорода, Славянска и Черномороска.

В частности, в Киеве акцию провели активисты и журналисты и на ней присутствовали 200-400 человек.

Как сказано в описании мероприятия на странице в Facebook в Киеве, Гандзюк была убита. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следователи изменили квалификацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября. Теперь дело открыто по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ.


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