В Солнечной системе обнаружили астероид, на поверхности которого находится космический зонд

Астрофизики из Гарварда Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый зафиксировали первый истории пришелец из галактического пространства астероид Оумуамуа, на котором разместился неизвестный космический корабль.
Об этом передает Astrophysical Journal Letters.
Наблюдения исследователей за объектом показали, что он движется со скоростью около 26 км/с по незамкнутой гиперболической траектории. Это означает, что в Солнечной системе он лишь "внезапный гость", что также не исключает того факта, что он мог прибыть в нашу систему с другой галактики с разумной жизнью.
Дополнительные наблюдения оптических телескопов показали, что он имеет вытянутую сигарообразную форму, красноватый оттенок и высокую плотность. Таким образом, вероятность того, что это искусственно созданный объект увеличивается в разы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее новое исследование ESA ExoMars показало миру новые подробности опасного космического путешествия для первых пионеров, желающих ступить на поверхность "Красной планеты".