02:00 04.11.2018 | Общество | Новости
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В Солнечной системе обнаружили астероид, на поверхности которого находится космический зонд

Астрофизики из Гарварда Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый зафиксировали первый истории пришелец из галактического пространства астероид Оумуамуа, на котором разместился неизвестный космический корабль. 

В Солнечной системе обнаружили астероид, на поверхности которого находится космический зонд

Об этом передает Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения исследователей за объектом показали, что он движется со скоростью около 26 км/с по незамкнутой гиперболической траектории. Это означает, что в Солнечной системе он лишь "внезапный гость", что также не исключает того факта, что он мог прибыть в нашу систему с другой галактики с разумной жизнью. 

Дополнительные наблюдения оптических телескопов показали, что он имеет вытянутую сигарообразную форму, красноватый оттенок и высокую плотность. Таким образом, вероятность того, что это искусственно созданный объект увеличивается в разы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее новое исследование ESA ExoMars показало миру новые подробности опасного космического путешествия для первых пионеров, желающих ступить на поверхность "Красной планеты".  


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