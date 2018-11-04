В Солнечной системе обнаружили астероид, на поверхности которого находится космический зонд

Об этом передает Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения исследователей за объектом показали, что он движется со скоростью около 26 км/с по незамкнутой гиперболической траектории. Это означает, что в Солнечной системе он лишь "внезапный гость", что также не исключает того факта, что он мог прибыть в нашу систему с другой галактики с разумной жизнью.

Дополнительные наблюдения оптических телескопов показали, что он имеет вытянутую сигарообразную форму, красноватый оттенок и высокую плотность. Таким образом, вероятность того, что это искусственно созданный объект увеличивается в разы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее новое исследование ESA ExoMars показало миру новые подробности опасного космического путешествия для первых пионеров, желающих ступить на поверхность "Красной планеты".