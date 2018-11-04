01:00 04.11.2018 | Общество | Новости
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В Китае начнут "кешировать" информацию в коже на пальцах

Китайские исследователи научились кодировать информацию в искусственных изображениях отпечатков пальцев. Об этом передает издание IEEE Transactions on Image Processing.

В Китае начнут

Специалисты-нейробиологи из Фуданьского университета предложили принципиально иной способ считывания информации с человеческой кожи на пальце.

Для кодирования по новому методу сперва необходимо превратить сообщение в математическое выражение специального вида, которое затем превращается в набор точек нескольких видов.

После этого каждому типу точек ставиться в соответствие особенность папиллярного узора. 

Таким образом, на финальном этапе специальная программа соединяет все точки, получая реалистичное изображение отпечатка пальца

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британский изобретатель Тим Бернерс-Ли признался, что Интернет в его нынешнем состоянии это не то, чего он добивался, работая над его созданием долгие годы. 


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