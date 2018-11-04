18:29 04.11.2018 | Общество | Новости
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В Иране религиозные догматики сожгли соломенное чучело Дональда Трампа - ФОТО

В столице Тегеране "триумфально" сожгли чучело Трампа к 39-ой годовщине захвата посольства США. Об этом передает "Радио Свобода". 

В Иране религиозные догматики сожгли соломенное чучело Дональда Трампа - ФОТО

Более 20 тыс человек вышли на улицы столицы, пройдя маршем до бывшего здание американского консульства, которое было закрыто после победы "Исламской революции" 1968 года. 

Подобные акции прошли по всей стране, митингующие, в основном из религиозной секты радикальных шиитов выкрикивали различные лозунги, вроде: "Смерть Израилю" и "Долой США".

"Антиамериканизм" в Иране давно стал государственным "трендом". С 2015 года в стране усилились после того, как Трамп решил выйти из ядерной сделки с Ираном и наложил ряд новых санкций на ближневосточное государство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Государственного Департамента США  Майк Помпео официально объявит количество стран, получивших разрешения на импорт иранской нефти. 


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