06:00 04.11.2018 | Общество | Новости
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Ученые создали суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг

В Манчестерском университете инженеры сконструировали многополярный компьютер SpiNNaker. 

Ученые создали суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг

Компьютер сможет моделировать работу нейронов человеческого мозга - лучше, чем какой-либо другой компьютер из создававшихся прежде.

При помощи такой супермашины можно будет детально отслеживать работу мозга при обучении, принятии решений и многих важнейших областях нашей жизни. Запуская симуляции процессов, происходящих в разных частях мозга, ученые смогут искать пути лечения различных заболеваний центральной нервной системы с гораздо большей скоростью и эффективностью.

На основе компьютера будет работать робот, оснащенный искусственным интеллектом, который может ориентироваться на местности и интерпретировать объекты в реальном мире.

Как сообщалось в "УРА-Информ", китайские исследователи научились кодировать информацию в искусственных изображениях отпечатков пальцев.


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