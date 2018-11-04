Убийство Гандзюк было результатом тщательно спланированного покушения, - Нацполиция

Полиция переквалифицировала нападение на Екатерину Гандзюк как законченное умышленное убийство. Об этом говорится на официальной странице Нацполиции.
На данный момент уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).
Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.
Напомним, что сегодня, 4 ноября, около 12.00 в полицию м. Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 Екатерины Гандзюк.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко дал указание в срочном порядке найти и наказать всех причастных к убийству активистки Екатерины Гандзюк.