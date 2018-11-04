Убийство Гандзюк было результатом тщательно спланированного покушения, - Нацполиция

На данный момент уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).

Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, около 12.00 в полицию м. Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 Екатерины Гандзюк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко дал указание в срочном порядке найти и наказать всех причастных к убийству активистки Екатерины Гандзюк.