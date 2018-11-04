04:00 04.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичные пожарные усилили свой автопарк новейшими моделями спецтехники

В этом году спасатели Киева получили новые пожарные автомобили. Об этом говорится на официальной странице ГСЧС Украины.

Столичные пожарные усилили свой автопарк новейшими моделями спецтехники

Спасатели Киева получили современные пожарно-спасательные автомобили на базе шасси MAN, которые были закуплены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям за средства государственного бюджета.

Новые машины гораздо более мощные, но в 2-3 раза экономичнее в потреблении топлива по сравнению с пожарными авто, которыми сегодня пользуются столичные спасатели.

Заместитель председателя ГСНС Руслан Билошицкий вручил столичным спасателям 4 автомобиля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в октябре текущего года сократились на 6 процентов. 


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