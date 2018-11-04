10:12 04.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Украине в воскресенье, 4 ноября, по всей стране средняя температура воздуха поднимется выше 13 тепла. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 13-13 градусов выше нуля, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров не поднимутся выше до 12-14 градусов тепла.  

На востоке Украины днем ожидаются ​​небольшие осадки в виде дождя, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​13-14 выше нуля. 

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться на уровне 11-12 градусами с плюсом. 

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Без осадков. 

Как сообщалось в "УРА-информ", пocлeдний мecяц oceни нaчнeтcя выcoкoй тeмпeрaтурoй вoздухa и aнтициклoнным хaрaктeрoм пoгoды, в этoм мecяцe будeт и cущecтвeннoe пoхoлoдaниe.


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