Прогноз погоды в Украине: синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 13-13 градусов выше нуля, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров не поднимутся выше до 12-14 градусов тепла.

На востоке Украины днем ожидаются ​​небольшие осадки в виде дождя, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​13-14 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться на уровне 11-12 градусами с плюсом.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-информ", пocлeдний мecяц oceни нaчнeтcя выcoкoй тeмпeрaтурoй вoздухa и aнтициклoнным хaрaктeрoм пoгoды, в этoм мecяцe будeт и cущecтвeннoe пoхoлoдaниe.