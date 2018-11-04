Преступление против Гандзюк - без срока давности, - Гройсман

Такое мнение в воскресенье, 4 ноября, в своем аккаунте в социальной сети высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом глава правительства отметил, что виновные должны понести наказание. Вечная память..., - написал Гройсман.

Напомним, информация о смерти активистки появилась ранее в воскресенье в. Позже эту информацию подтвердили в столичном главке полиции и президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами оставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".