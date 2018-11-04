На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 53 километрах к юго-западу от города Марави, расположенном на острове Минданао.

Очаг землетрясения залегал на глубине 609 километров. На данный момент о разрушениях и жертвах сообщений не поступало.

Угрозы возникновения цунами также не наблюдается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ионическом море у берегов туристических районов Греции произошло кинетического землетрясение. Первые толчки были зафиксированы около столицы Греции вблизи острова Закинф. Эпицентр толчков находился в 253 километрах от Афин. Сейсмологи предупредили граждан о срочной эвакуации, поскольку есть вероятность повторного удара стихии.