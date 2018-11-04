00:00 04.11.2018 | Общество | Новости
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Китаец смастерил кирпич из городской пыли

Китайский перформанс-артист 100 дней ходил по улицам Пекина и собирал пыль из воздуха с помощью промышленного пылесоса, чтобы изготовить из нее кирпичный слепок. Об этом передает 
 

Китаец смастерил кирпич из городской пыли

Мужчина намеревался создать материальный символ проблемы воздуха Пекина. Он философски относится к своему перформансу, однако надеется, что люди задумаются об очищении окружающей среды. 

На сегодняшний день жители Пекина страдают от сильного смога, причиной которого стали угольные котлы, выхлопы транспорта, работа промышленных предприятий.

"Такого смога, как этот, нет ни малейшей возможности избежать. Поэтому я решил показать окружающим, насколько грязным стал воздух и какими могут быть последствия для людей, которые его вдыхают", - с таким замечанием он обратился к китайским властям с просьбой поспособствовать минимальному решению этой проблемы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. 


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