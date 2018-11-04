14:22 04.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Катерина Гандзюк скончалась в реанимационном отделении Киевской больницы №2

Сегодня, 4 ноября, около 12.00 в полицию м. Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 Екатерины Гандзюк.

Катерина Гандзюк скончалась в реанимационном отделении Киевской больницы №2

На место выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции города Киева. В настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия.

После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация.

Напомним, что в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство Екатерины Гандзюк по статье 15 (покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины задержана группа лиц, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование по ним практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", национальная полиция Украины задержала вероятного исполнителя и заказчика, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк


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