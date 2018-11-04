11:22 04.11.2018 | Общество | Новости
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Франция может потерять "последнюю колонию" в Океании

Новая Каледония готовиться провести референдум о независимости архипелага. Об этом France24.

Франция может потерять

На сегодняшний день острова имеют статус заморской территории Франции. В плебисците смогут принять участие 174 тысяч человек из 270 тысяч жителей Новой Каледонии.

Однако, есть одна загвоздка: некоторые обитатели островов не смогут проголосовать в связи с установленным 10-летним обязательным сроком проживания на архипелаге. Архипелаг славиться своими туристами, много здешних обитателей в сезонные периоды выезжают на заработки в соседнюю Индонезию или Австралию.

Результаты проведенного голосования подтвердит президент Франции Эмманюэль Макрон в прямом эфире из Елисейского дворца

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле берегов Новой Каледонии произошло два землетрясения.

ения. 


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