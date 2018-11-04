Билл Гейтс спрогнозировал "трудовой Апокалипсис" рабочей силы из-за развития ИИ

По его словам, человечество в наше время стало определять для себя работу как не единственное, ради чего мы родились. Руководству больших корпораций стоит призадуматься над тем, чтобы не потерять сотрудников из-за стремительного процесса развития технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Сейчас людям лучше искусственно замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе. Для, вероятно, понадобиться денежная составляющая. К примеру, можно обязать владельцев роботов платить налоги за каждого созданного ими или купленного ИИ-аппарата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британский изобретатель Тим Бернерс-Ли признался, что Интернет в его нынешнем состоянии это не то, чего он добивался, работая над его созданием долгие годы.