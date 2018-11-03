16:23 03.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Вставляли палки в колеса": Чалый обвинил украинских нардепов в препятствовании его работе

Посол Украины в США Валерий Чалый признался, что некоторые украинские депутаты были слабо заинтересованы в предоставлении Вашингтоном Киеву летального оружия. Об этом передает "Громадське".

По его словам, он лично в коридорах Белого дома сталкивался с людьми, которые приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. В основном они же лоббировали интересы собственных фракций, особо не затрагивая вопросы национальной безопасности.

На вопрос журналистов назвать конкретные имена "лоббистов" Чалый так и не ответил. 

"Сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", - подытожил украинский посол. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины утвердил новый порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями военных сил Украины. 


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