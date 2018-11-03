12:32 03.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207064:roman

В Украине ежедневно ухудшается свобода слова в Интернет-пространстве

Украина заняла последние места в рейтинге Freedom House. Об этом свидетельствуют результаты опубликованные на портале информатора. 

В Украине ежедневно ухудшается свобода слова в Интернет-пространстве

Согласно опубликованной информации, Украина на данный момент остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством.

В числе главных причин такой ситуации исследователи называют конфликт с сепаратистами на востоке Украины и информационную войну Киева с Кремлем. Подобные действия украинского руководства и стали причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе крупнейшей российской соцсети ВКонтакте.

Традиционно "антилидером" рейтинга стал Китай. КНР продолжает цензурировать интернет в своей стране и проводить тренинги по созданию такой модели поведения в сети за рубежом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британский изобретатель Тим Бернерс-Ли признался, что Интернет в его нынешнем состоянии это не то, чего он добивался, работая над его созданием долгие годы. 


Поделиться
Читайте также:
 
Во Флориде произошел теракт в студии йоги Создатель интернета раскритиковал себя за создание "Всемирной паутины" В Днепре на пожара погибла молодая семья - жертвой огня стал 2-годовалый ребенок В Пакистане зарезали основателя региональной ячейки "Талибана"
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив