В Украине ежедневно ухудшается свобода слова в Интернет-пространстве

Согласно опубликованной информации, Украина на данный момент остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством.

В числе главных причин такой ситуации исследователи называют конфликт с сепаратистами на востоке Украины и информационную войну Киева с Кремлем. Подобные действия украинского руководства и стали причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе крупнейшей российской соцсети ВКонтакте.

Традиционно "антилидером" рейтинга стал Китай. КНР продолжает цензурировать интернет в своей стране и проводить тренинги по созданию такой модели поведения в сети за рубежом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британский изобретатель Тим Бернерс-Ли признался, что Интернет в его нынешнем состоянии это не то, чего он добивался, работая над его созданием долгие годы.