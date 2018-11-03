13:48 03.11.2018 | Общество | Новости
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В США скончался актер, ставший прототипом для персонажа консольной игры "Супер Марио"

Сегодня мир прозается с легендарным прототипом всем известного нам итальянского строителя "Супер Марио" - Марио Сегал. Об этом передает BBC Украина. 

В США скончался актер, ставший прототипом для персонажа консольной игры

История Сегал вошла в мировые учебники по маркетингу. Он был одним из первых, кто воспользовался научно-техническими новинками японских разработчиков, предоставив американскому филиалу компании Nintendo, которая решила назвать героя новой видеоигры в его честь.

В свое время он шутил в интервью газете Seattle Times в 1993 году, что так никогда и не получил полной суммы гонорара. Игра "Супер Марио" сначала получила название "Человек, который прыгает". Однако, компания Nintendo решила подарить герою имя реального героя. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США скончался знаменитый авангардный музыкант и один из основателей группы The Residents - Харди Фокс.


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