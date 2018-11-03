05:08 03.11.2018 | Общество | Новости
100207054:di

В Германии окончательно отменили смертную казнь

Около 83% участников референдума в земле Гессен высказались "за" отмену смертной казни.

В Германии окончательно отменили смертную казнь

Об этом сообщает издание BBC.

Гессен стала последней из федеральных земель, которая внесла поправки в свое местное законодательство. При этом в национальной конституции ее отменили еще в 1949 году.

Около 83% участников референдума высказались "за" отмену смертной казни. Однако, как отмечает издание, голосование было символическим, поскольку национальные законы преобладают над законодательством отдельных земель.

К слову, ранее Верховный Суд американского штате Висконсин отменил смертную казнь. При этом мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания в штате Вашингтон действовал с 2014 года. Согласно постановлению суда, казнь "не имеет законной силы", поскольку ее применение не систематизировано и чаще всего происходит "под влиянием расового фактора".  

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Народные депутаты Украины одобрили изменения в назначение единовременного пособия посл смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.


Поделиться
Читайте также:
 
Насилие, жестокость и трудовые лагеря: как северокорейские женщины борются за свои жизни в патриархальном КНДР Во Львовской области глава РГА требовал от местных "дань" за поручительство в земельных вопросах В ноябре киевляне смогут целый месяц ходить бесплатно по музеям МОН предоставило рекомендации по оформлению уставов вузов
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив