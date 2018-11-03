В Германии окончательно отменили смертную казнь

Об этом сообщает издание BBC.

Гессен стала последней из федеральных земель, которая внесла поправки в свое местное законодательство. При этом в национальной конституции ее отменили еще в 1949 году.

Около 83% участников референдума высказались "за" отмену смертной казни. Однако, как отмечает издание, голосование было символическим, поскольку национальные законы преобладают над законодательством отдельных земель.

К слову, ранее Верховный Суд американского штате Висконсин отменил смертную казнь. При этом мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания в штате Вашингтон действовал с 2014 года. Согласно постановлению суда, казнь "не имеет законной силы", поскольку ее применение не систематизировано и чаще всего происходит "под влиянием расового фактора".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Народные депутаты Украины одобрили изменения в назначение единовременного пособия посл смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.