Украинцам напомнили о штрафах за сжигание листьев

Об этом сообщил председатель общественной организации "Всеукраинская организация" Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф "Максим Фролов.

Как отметил эксперт, при сгорании одной тонны листьев в воздух попадает около девяти килограммов вредных веществ. Все дело в том, что токсины накапливаются на самих листьях или траве. Когда на них влияют высокие температуры, они вредят окружающей среде.

Также страдает наша флора, поскольку происходит разрушение покрова почвы. Гибнут все живые организмы, которые способствуют почвообразованию. Сами же деревья страдают от дыма, ведь он способен уничтожать семена и корни растений. Страдают от наших действий и животные. Так, в первую очередь, в опасности оказываются грызуны, сгорают гнезда птиц.

Поэтому эксперт подчеркивает, что опавшие листья можно использовать по назначению. Например, это отличное удобрение для почвы или способ отопления.

К слову, статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях указывает, что за самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 170 до 340 гривен. А статья 82 предостерегает, что за нарушение правил хранения, размещения, утилизации и использования отходов штраф составляет 1700 гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", власти города с убедительной просят жителей столицы с пониманием отнестись к данным нормам.