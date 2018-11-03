00:00 03.11.2018 | Общество | Новости
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Супергерои в кино оказались хуже своих сюжетных антагонистов

Американские психологи и педиатры выяснили, что положительные персонажи фильмов о супергероях в среднем более жестоки, чем злодеи из этих же фильмов. Исследование об этом появилось на электронном портале национальной конференции Американской академии педиатрии.

Супергерои в кино оказались хуже своих сюжетных антагонистов

В ходе эксперимента, ученые традиционно поделили главных героев фильма на относительно "хороших" и "плохих". Просмотрев не одну сотню кинолент выяснилось. что "герои-спасители" совершают 22,7 насильственных действия в час, а их антагонисты - 17,5 действия в час.

"Миротворцы" мужского пола при этом совершают в пять раз больше таких действий, чем женщины. Всего положительные герои во всех фильмах сражались в кулачном бою 1021 раз, 659 раз использовали смертельное оружие, 199 раз разрушили чью-то собственность, совершили 168 убийств и 144 раза кого-то запугивали или пытали. 

А вот соперники наших "суперменов" брали в руки смертельные установки 604 раза, дрались 599 раз, пытали или запугивали (237 раз), ломали здания и предметы 93 раза. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" прошел квалификацию оскаровского комитета и вошел в список претендентов на соискание престижной премии.  


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