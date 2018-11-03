11:44 03.11.2018 | Общество | Новости
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Создатель интернета раскритиковал себя за создание "Всемирной паутины"

Британский изобретатель Тим Бернерс-Ли признался, что Интернет в его нынешнем состоянии это не то, чего он добивался, работая над его созданием долгие годы. Об этом передает hightech.plus.

Создатель интернета раскритиковал себя за создание

По его словам, в сети есть много полезной информации и сайты, в которых посты с позитивным посланием теряются и не привлекают внимания, тогда как публикации, разжигающие ненависть, поднимаются в топ.

Он также считает, что гиганты IT получают слишком много влияния на рынке и представляют собой угрозу. Монополии всегда проходят один и тот же цикл развития и сейчас их капитал уже больше, нежели бюджеты 80 процентов государств. 

"Первоначальное чувство освобождения, которое давала сеть, уже ушло. А вместе с ним пропал и оптимизм", - отметил Бернерс-Ли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты Европейского парламента отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета


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