14:16 03.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Патриарх Варфоломей готов лично содействовать предоставлению Томоса Украине

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей договорились сотрудничать по всем вопросам, которые касаются процесса создания независимой украинской церкви. 

Патриарх Варфоломей готов лично содействовать предоставлению Томоса Украине

Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Порошенко подписал соглашение, согласно которому предоставление Томоса Украине будет проходить в четком соответствии с канонами православной церкви. Господь гордится нами и дает свое благословление на святое дело, отметил стамбульский патриарх.

"Сегодня исторический день, основанный с первых дней независимости Украины, когда украинцы стремились и молились о независимой, единой, автокефальной поместной украинской церкви", - подчеркнул украинский лидер. 

Напомним, что Константинопольская церковь никогда не предавала де-юре свои канонические права на церковь Украины и, таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно десять иерархов МП обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Пока неизвестно будут ли они присутствовать на объединительном Соборе иерархии.


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