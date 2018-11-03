Насилие, жестокость и трудовые лагеря: как северокорейские женщины борются за свои жизни в патриархальном КНДР

В докладе международных исследователей говорится, что сексуальное насилие над женщинами в Северной Корее со стороны чиновников, военных и сотрудников спецслужб считается обыденной нормой, а преступники зачастую остаются безнаказанными.

На 86-ти страницах документа есть множественные свидетельства тех северокорейских женщин, кому в свое время удалось сбежать от режима. Так, любой наделенный минимальной властью мужчина в Северной Корее, от высокопоставленного партийного функционера до уличного постового пытается всячески использовать свое положения для совершения насилия над противоположным полом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет Министров Украины утвердил концепцию программы предотвращения и противодействия домашнему насилию по признаку пола, которая будет действовать до 2023 года.