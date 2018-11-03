МОН предоставило рекомендации по оформлению уставов вузов

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Документ содержит рекомендации и требования к содержанию, которых должны придерживаться высшие учебные заведения при подготовке уставов.

В частности, рекомендации содержат советы по изложению текста устава, терминологии и положений устава, структуры содержания устава и подобное.

В Министерстве образования и науки отмечают, что использование указанных рекомендаций ускорит и облегчит процесс утверждения уставов министерством.

К слову, ранее Министерство образования и науки Украины предложило к общественному обсуждению проект Стратегии инновационного развития Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с 2019 года заработают новые правила поступлени на медицинские специальности.