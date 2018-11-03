Алкоголь способен заставить человека забывать "хмурые дни"

Нейробиологи Брауновского университета США в ходе проведения нескольких раундов экспериментов выяснили, что в алкогольных напитках есть вещество, способное "манипулировать" человеческими нейронами.

Исследователи обучали животных находить алкоголь, а затем тестировали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от алкоголя.

Таким образом, был сделан вывод о том, что в нашей биологии есть ген, отвечающий за выработку белка Notch. Именно он играет важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей. Вероятно, употребление спиртного действительно может помочь избавиться человеку от сильной депресси, но ученые покамест не берутся это утверждать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые доказали полезность алкоголя для здоровья человека.