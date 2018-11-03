Угандийский "мясной банан" может стать национальным блюдом Африки

Руководство Уганды подало заявку в комитет здравоохранения Африканского союза с требованием принять блюдо "катого" в списки "Поваренной книги" знаменитых африканских блюд.

Катого это традиционное блюдо угандийской кухни, основой которого являются крахмалистые бананы матоке с подливой из мяса, субпродуктов или бобов. Популярность "мясного банана" привела к появлению множества вариантов катого. Меняться может как основа, так и соус. В Мозамбике и Зимбабве жители используют особый вид крахмалистых зеленых бананов.

В Анголе или ЦАР граждане для катого сначала на медленном огне готовят подлива, а только ботом тушат сами бананы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно египетские мусульмане отпраздновали годовщину " рисового плова". В настоящее время оно очень широко распространено среди всего населения Египта и сопредельных государств.