01:00 03.11.2018 | Общество | Новости
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Угандийский "мясной банан" может стать национальным блюдом Африки

Традиционное блюдо Уганды - древесные бананы с мясом могут войти в "Поваренную кулинарную книгу Африки". Об этом передает Reuters.

Угандийский

Руководство Уганды подало заявку в комитет здравоохранения Африканского союза с требованием принять блюдо "катого" в списки "Поваренной книги" знаменитых африканских блюд. 

Катого это традиционное блюдо угандийской кухни, основой которого являются крахмалистые бананы матоке с подливой из мяса, субпродуктов или бобов. Популярность "мясного банана" привела к появлению множества вариантов катого. Меняться может как основа, так и соус. В Мозамбике и Зимбабве жители используют особый вид крахмалистых зеленых бананов.

В Анголе или ЦАР граждане для катого сначала на медленном огне готовят подлива, а только ботом тушат сами бананы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно египетские мусульмане отпраздновали годовщину " рисового плова". В настоящее время оно очень широко распространено среди всего населения Египта и сопредельных государств. 


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