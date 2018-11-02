00:30 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вместо Хуга заместителем главы миссии ОБСЕ назначили британеца Этерингтона

Британец Марк Этерингтон заменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вместо Хуга заместителем главы миссии ОБСЕ назначили британеца Этерингтона

В должность он вступает с сегодняшнего дня четверга, 1 ноября. Как говорится в сообщении миссии ОБСЕ в микроблоге Twitter, Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ на должности заместителя главы миссии, принося свой многолетний опыт и профессионализм на благо миссии и Украины.

Весной 2014 года Этерингтон вместе с Хугом были назначены замглавы миссии, однако позже Этерингтон покинул данную должность.

Напомним, Хуг ушел в отставку 31 октября текущего года.

Как сообщал УРА-Информ, накануне он дал интервью Foreign Policy из которого было удалено его утверждение об отсутствии прямых доказательств вмешательства России на Донбассе.

В первоначальной версии Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в события в восточной Украине.

После чего Хуг заявил, что скандальное интервью не отображает его точку зрения.


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