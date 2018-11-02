06:30 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в пятницу сохранится теплая и сухая погода

Погода в Украине в пятницу, 2 ноября, почти не изменится.

В Украине в пятницу сохранится теплая и сухая погода

На всей территории страны сохранится сухая и теплая погода, хотя температура в большинстве регионов станет немного ниже. Осадков синоптики не обещают. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла.

В Киеве сегодня будет пасмурно, но сухо. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 10-12 градусов.

На западе Украины также в пятницу сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 5-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-17 градусов тепла, в Закарпатье до 17-22 градуса.

На севере страны осадков синоптики также не обещают. Температура воздуха в Киевской и Житомирской областях ночью составит 4-9 градусов, а днем 9-14 градусов. В Черниговской и Сумской областях ночью будет от 2 до 8 теплых градусов. Днем потеплеет до 8-13 градусов.

В центре Украины в пятницу без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

На востоке страны сегодня сухо и тепло. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 8-14 градусов.

На юге Украины осадков сегодня не предвидится. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 9-14 градусов, в Одесской области до 13-18 градусов.

В Крыму сегодня будет теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

Народный прогноз: 2 ноября почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.


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