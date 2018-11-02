В Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует, - Константинополь

Это произошло после того, как Константинополь отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви. Об этом в пятницу, 2 ноября, в интервью ВВС-Украина заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча).

По его словам, с канонической точки зрения это означает, что на сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи в Украине теперь де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине, - пояснил Иов.

Он также уточнил, что на сегодня все иерархи украинских церквей имеют одинаковый статус, поэтому имеют равные права на участие в объединительном соборе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, экзархи Вселенского патриарха вернулись из Константинополя в Украину с хорошими новостями о украинской церкви. В частности, они будут продолжать работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса. Соответствующее заявление сделали экзархи Вселенского патриарха Варфоломея на встрече с президентом Петром Порошенко 16 октября.