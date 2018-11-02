13:15 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207010:Polishuk

В Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует, - Константинополь

 

В Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви Московского патриархата.

В Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует, - Константинополь

Это произошло после того, как Константинополь отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви. Об этом в пятницу, 2 ноября, в интервью ВВС-Украина заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча).

По его словам, с канонической точки зрения это означает, что на сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи в Украине теперь де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине, - пояснил Иов.

Он также уточнил, что на сегодня все иерархи украинских церквей имеют одинаковый статус, поэтому имеют равные права на участие в объединительном соборе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, экзархи Вселенского патриарха вернулись из Константинополя в Украину с хорошими новостями о украинской церкви. В частности, они будут продолжать работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса. Соответствующее заявление сделали экзархи Вселенского патриарха Варфоломея на встрече с президентом Петром Порошенко 16 октября.


Поделиться
Читайте также:
 
США разрешит ряду стран покупать иранскую нефть Стало известно, когда Украине выпадет снег Под Киевом иномарка влетела в пост полиции - ФОТО Борисполь признан одним из худших аэропорт в мире
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив