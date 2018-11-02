В Мариуполе арестовано 3000 тонн продукции из "ЛНР", - Луценко

Продукция перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Об этом в четверг, 1 ноября, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, лица, причастные к перевозке этой продукции, будут привлечены к уголовной ответственности "за финансирование терроризма". При этом генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев.

Напомним, 1 ноября, Российская Федераци ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Как сообщал УРА-Информ, в санкционный список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Анатолий Матиос, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сын президента Украины Алексей Порошенко и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.