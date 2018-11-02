08:46 02.11.2018 | Общество | Новости
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В Канаде начинают строить космодром для украинских ракет - ВИДЕО

Американская компания Maritime Launch Services вскоре приступит к сооружению на территории канадской провинции Новая Шотландия космодрома для запуска украинских ракет Циклон-4М.

В Канаде начинают строить космодром для украинских ракет - ВИДЕО

Об этом сообщают международные СМИ.

Создание инфраструктуры на себя берет MLS, разработку ракеты - конструкторское бюро "Южное", ее создание - завод "Южмаш".

Космодром будет расположен около городка Кансо на побережье Атлантического океана, а первый пуск ракеты запланирован на 2020 год. В течение двух лет после этого MLS надеются выйти на 8-12 ежегодных стартов при стоимости каждого не выше $50 млн.

К слову, Циклон-4М - это 39-метровая с диаметром 4 м двухступенчатая ракета среднего класса с жидкостно-реактивным двигателем; предназначена для заброски грузов на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В случае необходимости - и вывод на орбиту Международной космической станции.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", о создании космодрома для украинских ракет сообщили еще в 2017 году.


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