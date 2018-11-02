В Чили произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился в 121 километрах к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 километров.

Вместе с тем, данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в ночь на четверг, 1 ноября, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был зафиксирован 148 километрах южнее города Карамай. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.