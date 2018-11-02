В четверг на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое были ранены

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил боевики в основном вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык.

Вместе с тем наибольшую огневую активность НВФ проявили на Мариупольском направлении.

Уже с начала текущих суток противник три раза обстрелял наши позиции - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки, два боевика уничтожены и еще четверо ранены.

Напомним, за минувшие сутки, среда, 31 октября, на Донбассе российские наемные войска и подчиненные им боевики 24 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник пять раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.