19:58 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Третя серія аграрного реаліті-шоу "Реальна ферма" від телеканалу "Перший Діловий" - ВІДЕО

Переглядайте третю серію аграрного реаліті-шоу "Реальна ферма" від телеканалу "Перший Діловий" тут! Сьогодні буде багато сміху, курйозних ситуацій і, звісно, важкої праці. 

Третя серія аграрного реаліті-шоу

Спочатку фермер Микола Васильович вирішить навчити ведучу Анну вставати спозаранку, а потім дасть купу роботи. Які завдання будуть в цій серії? Спостерігайте за тим, як дівчина буде вивантажувати вручну 25 тонн ячменю; і як вона буде 4 години поспіль складати тюки. Що за величезну помилку зробить ведуча і яке буде покарання? Лізь в КАМАЗ, Анюто, — це РЕАЛЬНА ферма!

Дивіться щовівторка о 20:30 на телеканалі "Перший Діловий". Або ж підписуйтесь на наш Youtube-канал і спостерігайте як далі будуть розвиватися події. Повтори на каналі: четвер о 10:10, п’ятниця о 07:30, субота о 20:20, неділя о 13:30.


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