Третя серія аграрного реаліті-шоу "Реальна ферма" від телеканалу "Перший Діловий" - ВІДЕО

Спочатку фермер Микола Васильович вирішить навчити ведучу Анну вставати спозаранку, а потім дасть купу роботи. Які завдання будуть в цій серії? Спостерігайте за тим, як дівчина буде вивантажувати вручну 25 тонн ячменю; і як вона буде 4 години поспіль складати тюки. Що за величезну помилку зробить ведуча і яке буде покарання? Лізь в КАМАЗ, Анюто, — це РЕАЛЬНА ферма!

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