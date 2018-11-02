Румынские границы будут охранять "американские патриоты"

По словам министра обороны Румынии Михая Фифора, постоянное геополитическое напряжение на Балканах заставляет соседние государства быть постоянно на готове в случае внезапного возникновения конфликта.

Ракеты обошлись Бухаресту на сумму 3,9 млрд долларов. В договоре, который Румыния подписала с США в 2017 году, для остальных ракетных систем Patriot будут определены сроки поставок уже в 2019 году.

Напомним, что США также намерены предоставить возможность Польше повторно обзавестить такими ракетными комплексами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии были проведены испытания баллистической ракеты Agni-1, которая способна нести ядерный заряд. Agni-1 - это баллистическая ракета малого радиуса действия, разработанная DRDO Индии в рамках Программы развития интегрированных управляемых ракет.