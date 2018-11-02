22:46 02.11.2018 | Общество | Новости
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Румынские границы будут охранять "американские патриоты"

Министерство обороны Румынии закупило у американцев системы противоракетной обороны Patriot. Об этом передает Associated Press.

Румынские границы будут охранять

По словам министра обороны Румынии Михая Фифора, постоянное геополитическое напряжение на Балканах заставляет соседние государства быть постоянно на готове в случае внезапного возникновения конфликта.

Ракеты обошлись Бухаресту на сумму 3,9 млрд долларов. В договоре, который Румыния подписала с США в 2017 году, для остальных ракетных систем Patriot будут определены сроки поставок уже в 2019 году.

Напомним, что США также намерены предоставить возможность Польше повторно обзавестить такими ракетными комплексами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии были проведены испытания баллистической ракеты Agni-1, которая способна нести ядерный заряд. Agni-1 - это баллистическая ракета малого радиуса действия, разработанная DRDO Индии в рамках Программы развития интегрированных управляемых ракет. 


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