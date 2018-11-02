04:08 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206973:di

Руководителя "РИА Новости" оставили под стражей

Руководителю информагентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому,  продлили срок содержания под стражей до 28 декабря.

Руководителя

Об этом сообщают местные СМИ.

Соответствующее решение принял Херсонский городской суд. Прокурор мотивировал ходатайство о продлении содержания Вышинского в СИЗО  большой вероятностб. побега его за границу.

Защита подозреваемого планирует обжаловать решение суда в апелляции.

"В дальнейшем сторона защиты сейчас будет подавать апелляционную жалобу и  также обращаться с ходатайством о замене меры пресечения", - сообщил адвокат Вышинского.

К слову, Кирилл Вышинский был задержан СБУ в мае этого года. Его подозревают в государственной измене, ведь Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины. По данным следствия, подозреваемый ежемесячно за такую ​​деятельность получал из России более 50 тысяч евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция Харьковской области задержала должностное лицо Главного управления Государственной фискальной службы.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп ввел санкции против Венесуэлы В Мариуполе арестовано 3000 тонн продукции из "ЛНР", - Луценко Трамп предложил Нойерт стать постпредом США при ООН Количество жертв непогоды в Италии возросло до 17 человек
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив