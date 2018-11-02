Руководителя "РИА Новости" оставили под стражей

Руководителю информагентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, продлили срок содержания под стражей до 28 декабря.
Об этом сообщают местные СМИ.
Соответствующее решение принял Херсонский городской суд. Прокурор мотивировал ходатайство о продлении содержания Вышинского в СИЗО большой вероятностб. побега его за границу.
Защита подозреваемого планирует обжаловать решение суда в апелляции.
"В дальнейшем сторона защиты сейчас будет подавать апелляционную жалобу и также обращаться с ходатайством о замене меры пресечения", - сообщил адвокат Вышинского.
К слову, Кирилл Вышинский был задержан СБУ в мае этого года. Его подозревают в государственной измене, ведь Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины. По данным следствия, подозреваемый ежемесячно за такую деятельность получал из России более 50 тысяч евро.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция Харьковской области задержала должностное лицо Главного управления Государственной фискальной службы.