Руководителя "РИА Новости" оставили под стражей

Об этом сообщают местные СМИ.

Соответствующее решение принял Херсонский городской суд. Прокурор мотивировал ходатайство о продлении содержания Вышинского в СИЗО большой вероятностб. побега его за границу.

Защита подозреваемого планирует обжаловать решение суда в апелляции.

"В дальнейшем сторона защиты сейчас будет подавать апелляционную жалобу и также обращаться с ходатайством о замене меры пресечения", - сообщил адвокат Вышинского.

К слову, Кирилл Вышинский был задержан СБУ в мае этого года. Его подозревают в государственной измене, ведь Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины. По данным следствия, подозреваемый ежемесячно за такую ​​деятельность получал из России более 50 тысяч евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция Харьковской области задержала должностное лицо Главного управления Государственной фискальной службы.