Рейтинг "Партия Зеленых Украины" удивил: политсила претендует на госфинансирование, - политолог

Об этом на свой странице в Facebook сообщил политолог Денис Гороховский, ссылаясь на социологический опрос Украинского института общественного мнения.

"Набрел в сети на интересный рейтинг. Украинский институт общественного мнения представил данные своего социологического опроса, в котором помимо завсегдатых БПП, Тимошенко и Гриценко, показал исследование уровня поддержки избирателем ряда непарламентских партий.

"Партия Зеленых Украины"... помните такую? Старожил украинского политикума, которого многие знаю, о котором точно все слышали, но который уже почти 20 лет не попадает в стены Парламента.

Так вот, без рекламы и предвыборки у этой партии сегодня 1.7% голосов избирателей уже в кармане....

Похоже, на грядущих и самых непредсказуемых выборах мы таки увидим много сюрпризов, и даже если до 5% "зеленые" без спонсора могут не дотянуть (хотя, кто знает?), то претендовать на госфинансирование партии они уже точно могут. Для этого, напомню, политическая сила должна взять 2% голосов украинцев...", - написал Гороховский.

Он также отметил, что такой неожиданный результат «зеленых» говорит о готовности разуверенных украинцев отказаться от поддержки радикальных, националистических и других идеологий.

"Это говорит лишь о том, что разуверенные в «новых лицах политики» украинцы действительно могут предпочесть "зеленую" идеологию националистической, радикальной и любой другой тоже... Тем более, что тенденции в Западной Европе демонстрируют растущие рейтинги представителе именно "зеленых" политических сил", - уточнил политолог.

Напомним, по данным опроса Sonntagstrend института Emnid, партия Зеленых в Германии сегодня имеет самую высокую поддержку среди населения за последние 7 лет.

На этом фоне рейтинги Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель упали до нового исторического минимума.