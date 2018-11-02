13:38 02.11.2018 | Общество | Новости
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Политзаключенный Роман Сущенко стал лауреатом известной премии

Незаконно осужденный в России,украинский журналист Роман Сущенко получил премию за защиту свободы слова имени Игоря Лубченка.

Политзаключенный Роман Сущенко стал лауреатом известной премии

Об этом сообщил глава общества журналистов Украины Сергей Томиленко.

В 2018 году победителем премии им. Лубченка стал наш соотечественник, политзаключенный - Роман Сущенко.

Национальная журналистская премия за защиту свободы слова была названа на честь Игоря Лубченка - многолетнего председателя Национального союза журналистов Украины. Она была основана в 2012 году для награждения лиц и организаций, достигших успехов и общественного признания в отстаивании права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.

Лауреатами премии прошлых лет были Владимир Мостовой, Александр Бриж, Николай Семена, Валерий Макеев и другие известные деятели медийной сферы.

К слову, журналиста Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. Впоследствии ему предъявили обвинения в шпионаже.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", осужденный в РФ украинский режиссер  Олег Сенцов написал письмо правозащитнику о своем здоровье после 145 дней голодовки.


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