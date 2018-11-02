Перше випробування для наполегливої білявки – знайти власника агроферми, який би погодився розкрити усі тонкощі бізнесу та поділитися власним досвідом. Микола Васильович потрапив до пастки столичної журналістки і погодився на шалений проект "Реальна ферма".

Сплутавши туризм з еміграцією, Анна набрала усілякого жіночого "мотлоху", навіть не уявляючи, що її чекатиме далі. Ферма зустріла дівчину яскраво – багно і велетні-трактори дійсно вражаючі. Микола Васильович провів екскурсію своїм господарством, розказав, чому краще падати на гречку, аніж на ріпак та які труднощі можуть спіткати недбайливого фермера. Анна Козлова, змінивши затишну студію та гучне місто на заміський лакшері-стайл, познайомилися з усіма "мешканцями" агрокомплексу та оцінила рівень халепи, до якої втрапила.

Що чекає на Анну у наступній серії агрореаліті? Чому її навчить наставник Васильович? Дивіться у наступній серії "Реальна ферма" на "Першому Діловому"!