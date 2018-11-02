Партія "ОСНОВА" має чіткий план урегулювання конфлікту на Донбасі

Нещодавно ці заходи обговорювалися під час участі лідера політичної сили, народного депутата України Сергія Тарути та голови партії Андрія Ніколаєнка в роботі Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки, що відбулася в Мінську.

На прохання представників ЗМІ один із лідерів Київської обласної організації Політичної Партії "ОСНОВА" Євген Головін виклав суть мирних ініціатив, запропонованих лідером політичної сили: План мирного урегулювання конфлікту на сході України Сергій Тарута вперше презентував на Мюнхенській конференції з безпеки майже три роки тому. Документ має назву "Три основи" і базується на таких головних принципах, як легітимність, безпека та довіра.

Зокрема, щоб забезпечити легітимність влади, "ОСНОВА" пропонує запровадження на тимчасово окупованих територіях під егідою ООН Міжнародної тимчасової адміністрації. Безпекова складова врегулювання конфлікту передбачає гарантування безпеки за допомогою міжнародного миротворчого контингенту спочатку на лінії розмежування, потім - на тимчасово непідконтрольних територіях і згодом – на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Зважаючи на те, що Україна визнає Міжнародну тимчасову адміністрацію як легітимну владу, МТА має забезпечити реінтеграцію окупованих територій у єдиний правовий, економічний та гуманітарний простір України. Для втілення в життя мирного плану Сергій Тарута пропонує створити Віденський переговорний формат, до участі в якому запросити представників України, США, Росії, ФРН та Франції, а також Генерального секретаря ОБСЄ. Віденський формат має створюватися з метою вдосконалення Нормандського формату та на основі мінських домовленостей.