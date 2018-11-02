Нацрада объявила предупреждение "Громадському"

Об этом сообщила пресс-служба Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующее решение было принято по результатам внеплановой проверки.

По результатам внеплановой проверки применена санкция в виде объявления предупреждения из-за невыполнения правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби ) и дни памяти.

Указано, что внеплановую проверку телеканала Нацрада назначила 27 сентября 2018 года, учитывая результаты мониторинга за 5 сентября - День памяти - 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.

Ведомство в процессе проверки получило информацию о том, что в этот день информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала, хотя должна распространяться не реже одного раза на два часа эфирного времени.

Напомним, как сообщал ''УРА-Информ", в течении 2018-2019 годов министерство информационной политики намерено запустить в работу еще две телебашни для трансляции украинского телесигнала на оккупированную территорию Донбасса.