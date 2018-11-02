Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в Украине

Об этом идет речь в информационном бюллетене Комиссии по итогам заседания регулятора, которое состоялось в понедельник, 29 октября.

Таким образом, SkyUp позволили регулярно летать по три раза в неделю из Киева в Харьков, Попрады и Абу-Даби, а также два раза в неделю из Киева в Софию.

Также Комиссия удовлетворила запрос SkyUp на выполнение чартерных рейсов из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Львова, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Египта, Финляндии, Индии и Шри-Ланки.

К слову, авиакомпания была зарегистрирована в июне 2017 года Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных самолетов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) вместимостью 189 мест. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", за последнее время из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы.