09:15 02.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, - Порошенко

За последнее время из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы.

Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, - Порошенко

Больше всех рейсов будет делать лоукостер Ryanair. Из них 12 - из Киева и рять со Львова.

Об этом в пятницу утром, 2 ноября, на своей страничке в социальной сети заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомним, что мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года открывали символические двери в Европу и вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам.

Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее, - написал глава государства, добавив, что новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, новая авиакомпания SkyUp приступает к работе и начнет выполнять регулярные рейсы до конца текущего года. С таким сообщением выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян на инвестиционной конференции в Лондоне. Министр уверен, что в скором времени уже начнутся первые рейсы.


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