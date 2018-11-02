Борисполь признан одним из худших аэропорт в мире

Об этом сообщило международное издание Handelsblatt.

Основным показателем стали переносы рейсов на более позднее время. "Борисполь" оказался на малопочетном седьмом месте.

На первой строке анти ТОПа аэрокорт Кювейт. Далее следуют Станстед в Лондоне, аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе, аэропорт Париж-Орли, Стокгольм-Бромма в Швеции.

Но не все так плохо. В антирейтинг вошли и довольно известные аэропорты Франции, Шотландии и Англии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Государственная авиационная служба Украины приняла все заявк лоукостера SkyUp на выполнение регулярных и чартерных рейсов.