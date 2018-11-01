Вступил в силу законопроект о введении учета выбросов парниковых газов

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Министр отметил, что до сих пор расчет выбросов парниковых газов в Украине проводился без использования единой методики, которая показывала бы реальные данные. Речь идет, в первую очередь о деятельности крупных энергетических и промышленных предприятий, которые должны будут использовать единую методику расчета выбросов СО2, подавать планы мониторинга и отчеты об их выполнении.

Данный законопроект позволит ввести в Украине европейскую систему мониторинга выбросов парниковых газов, а в дальнейшем любой из инструментов сокращения выбросов CO2, или систему торговли квотами на выбросы, или углеродный налог, которые будут стимулами для предприятий уменьшать объемы выбросов парниковых газов.

Также законом предусмотрено введение нового института верификаторов, которые будут проверять правильность предоставленной предприятиями.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон "О коммерческо учете тепловой энергии и водоснабжения".