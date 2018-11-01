В Украине вновь растет заболеваемость корью - Минздрав

За последнюю неделю в стране заболели 1319 человек. При этом с начала года заболевших зафиксировано более 35 тысяч случаев заболеваемости.

Такие данные в четверг, 1 ноября, опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным ведомства, самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых.

Вместе с тем в ведомстве отмечают важность иммунизации и заверили, что в стране есть достаточное количество качественных и эффективных вакцин. По состоянию на 1 октября 2018 года в Украине имеются 713 857 доз вакцины КПК. Вакцины есть во всех регионах, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье 27 октября 2018 года от кори умер 12-летний мальчик. Утром 27 октября ребенка доставили в инфекционное отделение больницы, что в Мукачево, в состоянии средней тяжести. Однако, как заявили медики, впоследствие состояние мальчика резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. Несмотря на усилия врачей спасти жизнь школьника, он умер.